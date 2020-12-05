Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak hayvanlarına ‘mama’

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ihtiyacını gideriyor.



Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son zamanlarda tedbirler artırıldı. Kovid-19 tehdidinin daha çok artığı bu günlerde Cuma 21.00'den sonra cumartesi, pazar ve pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ile cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek olması, sokak hayvanlarının besin bulmakta zorluk çekmesine sebep olmakta.



Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.



Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama bıraktı. Özellikle kedi ve köpek popülasyonun fazla olduğu noktalarda sürekli mama denetimi yapan ekipler, mamanın bitmesi halinde mama beslemesi yaparak hayvanların aç kalmasının önüne geçiyor.