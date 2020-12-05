CHP'de istifa şoku! Adıyaman'da CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partisinden ayrıldığını açıkladı

Besni Belediye Meclisi, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için mülkiyeti belediyede kalmak şartıyla bir vakfa yer tahsisinde bulundu. Bu tahsisin ardından Besni CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar, belediye meclisinin aldığı bu karardan vazgeçmesi yönünde medya ve sosyal medyada açıklamalar yaptı.

Kur'an Kursu ile ilgili CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar'ın bu açıklamalarının ardından CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin sosyal medyasından istifa ettiğini duyurdu.







Ali Öztekin açıklamasında, "Son günlerde sosyal medyada, CHP Besni İlçe örgütünün, Besni Belediye Meclisinin almış olduğu, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için Hayrat İnsani Yardım Vakfına mülkiyeti Besni Belediyesinde kalmak şartı ile yer tahsis edilmesine karşı çıkarak alınan bu kararın iptal edilmesiyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Besni Belediyesini Kur'an Hafızlarının yetişmesine vesile olacak olan böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği için tebrik ediyor, alınan bu kararın sonuna kadar devam etmesini özellikle destekliyorum. Mensubu bulunduğum, CHP İlçe örgütünün, milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayarak, Kur'an eğitimi verecek olan, hafız yetiştirecek olan, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesine sebep olacak böyle bir çalışmaya karşı çıkmasını kendi inanç değerlerimle bağdaştıramadım. Böyle hayırlı bir hizmeti eleştiren ve kimden olursa olsun, Kur'an eğitiminin karşısında duracak bir yapının içinde bulunmam kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebepten dolayı mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.



