Eski gençlik kolları başkanına 5 yıl talebi

CHP'nineski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Gürkan Ömür Alkan hakkında 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Alkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede İstanbul Ümraniye'de D.A. ve şüpheli Alkan'ın 21 Mart 2020'de Alkan'ın kullandığı araçla Dudullu Tepesi'ne gittikleri ve bankta oturup konuştukları, sonrasında araca bindikleri, Alkan'ın askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz ettiği ve genç kıza rızası dışında sarılıp öptüğüne yer verildi. D.A'nın şüpheliyi kendinden uzaklaştırmak için ittiği kaydedildi. Alkan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.