Fatmanur Altun: “CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye saldırıyorsunuz”

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'a üç ayrı maaş aldığı yönünde sosyal medyadan iftira atıldı. Sosyal medya kullanıcıları ağız birliği etmişçesine iftiralarını sürdürdü. Sosyal medya iletilerinde, Altun'un Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi olduğu, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ayrıca Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirterek sadece THY'den 20 bin 393 lira para aldığını iftirası atıldı.

ALTUN "TEK MAAŞIM VAR" DEDİ

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından konu üzerine bir açıklama yayınlayarak "1.Tek maaşım var. 2. CHP'deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş. 3. O gündem değişmez, çırpınmayın!" dedi.

"CHP'DE TECAVÜZ GÜNDEMİ DEĞİŞSİN DİYE SAĞA SOLA SALDIRIYORLAR"

Ayrıca Altun sözlerine şu şekilde devam etti: "CHP'deki tecavüz gündemi değişsin diye sağa sola saldırıp, akla ziyan iddialarla kamuoyunu oyalayacağınıza özeleştiri verin. Çıkın kamuoyundan bir özür dileyin. Kadınlar bu kadar mı kıymetsiz varlıklar ki gönül indirip bir özür bile dilememek için bunca rezillik çıkarıyorsunuz. 'HDP'de tecavüz var, yazdık. CHP'de tecavüz var' yazıyoruz. Zannediyorlar ki siyasi ajanda ile yazıyoruz bunları. Hayır, çocuklarımız için tecavüzün 'kabul edilebilir', 'uzlaşılabilir', 'göz yumulabilir', bir seçenek olmadığını haykırmak için yazıyoruz. Feministler neden susuyor?!"