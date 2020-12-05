Güzel günler için bugün-yarın evdeyiz Türkiyem

Koronavırüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu kısıtlamaları dün saat 21.00'de başladı. Hafta sonu yasakları pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek.

Bu süre içerisinde market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.







ARAÇ KULLANMADAN ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK: Vatandaşlar, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakiler hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.



PAKET SERVİSLE HİZMET: Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.



ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZNE TABİ:

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.



OTOBÜS VE METROLAR ÇALIŞACAK: Sokağa çıkma yasağında şehir içi toplu ulaşım araçları kısıtlamadan muaf kişilere hizmet verebilecek.





DENETİMLER TAM GAZ

3.5 SAAT GİZLENDİLER, 170 BİN LİRA CEZADAN KAÇAMADILAR: İstanbul Esenler'de bir müzikholde eğlence düzenlendiğini tespit eden polis gece saat 01.00'de adrese gitti. Işıkları kapatarak, polise kapı açmayan 3.5 saat boyunca gizlenen mekandakiler, emniyet güçlerinin sabırla bekleyişi sonucu dışarı çıkmak zorunda kaldı. Mekandaki 54 kişiye maske- sosyal mesafe ihlalinden toplam 170 bin lira ceza kesilirken, tutuksuz yargılanan ve hapis cezası kesinleşen bir firari suçlu da içeride yakalandı. Müzikhol mühürlendi.



TİCARİ TAKSİYLE ALKOL SERVİSİNE SUÇÜSTÜ: Kırklareli'nde kısıtlama saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol servisi yapan iki şüpheli yakalandı.



577 KİŞİ ZORLA İZOLASYONA ALINDI: Antalya'da 577 kişi yurtlarda zorunlu izolasyona alındı.



MİNİBÜSLERE CEZA: Batman'da 15 minibüs şoförüne fazla yolcu cezası kesildi.



KOVİD DENETİMİ ARANAN 39 KİŞİYİ DE YAKALATTI:

Kocaeli'de Kovid-19 denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli de yakalandı.

SON DAKİKA HABERLER: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kimler kısıtlamadan muaf olacak?

SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İçişleri genelgesi ile 5-6 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?