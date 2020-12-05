Hakkım bin kere helal olsun yiğidim

Antalya'dacinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş'ın, önceki gün Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurarak şehit ettiği Barış Göl (40) dün memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görev yaparken şehit düşen Göl'ün cenaze namazına 6 yaşındaki oğlu Aras ve 9 yaşındaki Osman da katıldı. 6 aylık kızı ise annesi Gökçe Göl'ün kucağında olup bitenleri izledi. Babası Osman Göl, "Oğlumun alnından öpmek istiyorum. Sana bir kere değil bin kere hakkım helaldir yiğidim" diyerek şehidin tabutunu ve fotoğrafını öptü. Merkez Kazım Karabekir Mahallesi 6545 Sokak'ta bulunan baba ocağından alınan helallik sonrası Altun'un cenazesi şehitlikte defnedildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailesine başsağlığı ve taziye mesajı gönderdi.Öte yandan Göl'ü şehit eden, diğerini yaralayan zanlı Muhammet Karataş (22), kaldırıldığı hastanede öldü. Karataş'ın cenazesi, kimse taşımayı kabul etmediği için morgda kaldı.