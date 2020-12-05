Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İnsanın içini ısıtan hareket

İnsanın içini ısıtan hareket

İHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
İnsanın içini ısıtan hareket
Kayserı'de Develi Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Ali Tomu (47), Evde Sağlık Hizmetleri biriminin çalışmaları çerçevesinde 85 yaşındaki Aydın Deliak'ı evinde muayene etti. Diyaliz hastası olan eşi Kadriye Deliak hastanede olduğu için evde tek başına olan Deliak'ı muayene eden Tomu, gerekli ilaçları da verdikten sonra Deliak'a bir isteği olup olmadığını sordu. Yaşlı adam, "Üşüyorum, sobamı yakın" isteğinde bulundu. Deliak'ın isteğini geri çevirmeyen 27 yıllık sağlık memuru Tomu, sobayı yakarak hastanın soğuk kış günlerinde ısınmasını sağladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsanın içini ısıtan hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA