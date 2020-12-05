İnsanın içini ısıtan hareket

Kayserı'deDeveli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Ali Tomu (47), Evde Sağlık Hizmetleri biriminin çalışmaları çerçevesinde 85 yaşındaki Aydın Deliak'ı evinde muayene etti. Diyaliz hastası olan eşi Kadriye Deliak hastanede olduğu için evde tek başına olan Deliak'ı muayene eden Tomu, gerekli ilaçları da verdikten sonra Deliak'a bir isteği olup olmadığını sordu. Yaşlı adam, "Üşüyorum, sobamı yakın" isteğinde bulundu. Deliak'ın isteğini geri çevirmeyen 27 yıllık sağlık memuru Tomu, sobayı yakarak hastanın soğuk kış günlerinde ısınmasını sağladı.