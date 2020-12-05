İsmi çocuk yuvasında yaşatılacak

60yılı aşkın süre boyunca Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde gönüllü olarak görev yapan Oya Kayacık, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kayacık için ilk tören Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi önünde yapıldı. Ardından Feriköy İslam Mezarlığı Hacı Ayşe Sarıgül Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen cenaze töreninde, Kayacık'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Törende Kayacık'ın yetiştirdiği çocuklar gözyaşı döktü. Oya Kayacık'ın cenazesi, Feriköy İslam Mezarlığında anne babasının kabirlerinin yanına defnedildi. Cenazeye katilan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Oya annemizin kendi çocuğu olmamıştı ama yüzlerce çocuğu vardı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. İnşallah biz de onun hatırasını yaşatmak için Kasımpaşa'daki çocuk yuvamızın ismini Kasımpaşa Oya Anne Çocuk Yuvası olarak değiştireceğiz. Hatırası yaşasın diye.