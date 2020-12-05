İstanbul’dan kısıtlamanın ilk günü! Polis yasak boyunca denetimler yapacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma 21.00 ve Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da polis denetimleri yasak boyunca devam ediyor.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da koronavirüs ile mücadelede denetimler arttırıldı. Kentte birçok noktada kurulan kontrol noktalarında gece boyunca araçlar tek tek kontrol edildi. Denetimlerde, vatandaşların izin belgelerine bakılarak, belgesi olmayanlara para cezası kesildi.



Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti.15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.



3 KİŞİ SAHTE KİMLİKLE YAKALADI



Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, "Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.



YASAK ÖNCESİ SON OKEY



Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler, burada okey oynayan 19 kişiye ceza yazarken, kahvehane mühürlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskın kameralara da yansıdı. 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi. Kahvehane mühürlendi.

YOLLAR BOŞ

Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Üretim, tedarik, lojistik, tarım, sağlık, orman sektörlerinin de çalışan kapsam dışında tutulduğu vatandaşlar yollarda yerlerini aldı. Üst geçit ve sokaklarda da az sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.