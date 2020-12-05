Kaftancıoğlu’nun travmalı bahanesi

CHP'nin taciz ve tecavüz skandallarının üstünü örten İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun travma bahanesi tepki çekti. Eski AK Parti Milletvekili ve TBMM Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Dr. Fatma Aksal'ın, Kaftancıoğlu'nun Maltepe'de yaşanan tecavüzü protesto etmek isteyen partililere izin vermediğini açıkladı. Kaftancıoğlu, Aksal'ın paylaşımına karşılık "Ne mutlu ki partimizin kadın konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz.

Kadın kim- liğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak" yanıtını verdi. Aksal bunun üzerine "Pardon Canan Kaftancıoğlu! Yöneticinizin faili olduğu son cinsel istismarda mağduru korumak maksatlı mı vakayı 'operasyon' olarak nitelediniz? Tekrar ediyorum ikiyüzlü yaklaşımlarla 'kadına şiddet' konusunda da yol alınamaz" dedi. AK Parti Milletvekili Serap Yaşar ise "Kadın kimliğinizle akıl vereceğinize işinizi yapın ve suçluyu korumaktan vazgeçin. Pişkinliğin bu kadarı!" dedi.