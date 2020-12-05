Karantinayı duyan mahalleyi boşalttı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi artan koronavirüs vakaları nedeniyle valilik kararıyla dün akşam 21.00'den itibaren karantinaya alındı. Karantina kararının erken duyurulmasıyla birlikte mahalle halkı apar topar mahalleden kaçtı.Mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem alan jandarma ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

KARANTİNAYI DUYAN KAÇTI

Trabzon'da artan koronavirüs vakaları sonrası valilik tarafından tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı. Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren karantinaya alındı. Karantinanın uygulanacağı saatten önce öğrenen vatandaşların bazıları apar topar mahalleden kaçarak yakınlarına gittiği öğrenildi. Karantina başlamasıyla birlikte Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

Karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirten Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli, "Karantina kararından çok önceden kimsenin haberi yoktu. Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Bir anda kaçışma yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapatarak kontrol altına aldı" dedi.