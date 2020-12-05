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Kısıtlamayla sessizliğe bürünen , havadan görüntülendi

'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen kent, havadan görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 12:28 ABONE OL
Kısıtlamayla sessizliğe bürünen Diyarbakır, havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin değişik noktalarında güvenlik önlemi alan polis, mobil ekipler aracılığıyla da Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar durdurularak içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı. Genel olarak kısıtlamaya uyulan kent, havadan da görüntülendi.

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Kısıtlamayla sessizliğe bürünen Diyarbakır, havadan görüntülendi
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