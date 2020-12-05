Koca: Aktif ve ağır hasta sayısı artıyor

Türkiye'deson 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14 bin 509, hasta sayısı 6 bin 903, ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu. 4 bin 811 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. En büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda bulunmayın" uyarısı yaptı. Öte yandan Bakan Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle görüştü. Koca "Son bir haftada Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50. Diyarbakır'da da sabit artış var. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı" dedi.