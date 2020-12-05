Mehmet’in intikamını mehmetçik aldı

Zeytın Dalı Harekâtı bölgesinde önceki gün sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde kalmadı. Önceki gün 6 dün ise 13 olmak üzere saldırıyı düzenleyen 19 terörist etkisiz hale getirildi.





KAHRAMANCA ÇARPIŞTI

Afrin'e bağlı Raco, Bülbül ve Cinderesi bölgesinden iki grup halinde 9 terörist, Hatay'ın Amanos Dağlarına sızmak istedi. ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüğe sahip Casus Baykuş ve Kedi Gözü adı verilen gece görüşlü termal kameralarla keşif/dinleme/gözetleme yapılan yüksek güvenlikli ileri gözetleme destek kulesinde nöbetteki şehidimiz Uzman Çavuş Mehmet Altun termal kamerada sınıra yaklaşan bir hareketlilik fark etti. Ağır makineli tüfek başında teröristlerle 1.5 saat çatışan Altun'un, teröristleri geri püskürterek altısının olay yerinde ölü ele geçirildiği operasyonda ağır makineli tüfek başında şehit olduğu bildirildi. Altun, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.