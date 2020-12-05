Orduya ‘Satılmış’ demek ihanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur" ifadelerine yer verdi. Bahçeli, Habertürk TV'ye verilen 5 program durdurma ve en üst sınırdan verilen para cezasını da değerlendirdi. Karara saygı duyulması gerektiğini belirten Bahçeli, "Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl tutulmasıdır" dedi