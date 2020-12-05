Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! 5 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

5 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:



TEST SAYISI:178.903

VAKA SAYISI:31.896

HASTA SAYISI:6.128

VEFAT SAYISI:196

İYİLEŞEN SAYISI:4.100

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

4 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 194.435

VAKA SAYISI: 32.736

HASTA SAYISI: 6.903

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 4.811

BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.903 YENİ HASTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

3 ARALIK VERİLERİ

TEST SAYISI: 187.518

VAKA SAYISI: 32.381

HASTA SAYISI: 6.511

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 4.190

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.