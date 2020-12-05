Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! 5 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.
5 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
TEST SAYISI:178.903
VAKA SAYISI:31.896
HASTA SAYISI:6.128
VEFAT SAYISI:196
İYİLEŞEN SAYISI:4.100
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.
4 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 194.435
VAKA SAYISI: 32.736
HASTA SAYISI: 6.903
VEFAT SAYISI: 193
İYİLEŞEN SAYISI: 4.811
BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.903 YENİ HASTA VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.
3 ARALIK VERİLERİ
TEST SAYISI: 187.518
VAKA SAYISI: 32.381
HASTA SAYISI: 6.511
VEFAT SAYISI: 187
İYİLEŞEN SAYISI: 4.190
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.