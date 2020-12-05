Son dakika haberi: Alman vatandaşlarını dolandıran uluslararası şebekede 'Komiser Schwarz’ detayı

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu arada operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonun, çağrı merkezi kurup kendilerini 'Komiser Schwarz' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik ocak ayında düzenlenen, 26 kişinin tutuklandığı operasyondan yola çıkılarak düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinden ve bağlantılarından yola çıkılarak şebekenin tespit ettiği ve yaklaşık 6 aylık takibin ardından da operasyon için düğmeye bastığı kaydedildi.

HEDEFLERİNDE YAŞLI ALMAN VATANDAŞLARI VARDI

Şebeke üyelerin önceden belirledikleri yaşlı Alman vatandaşları polis gibi telefonla arayarak, isimlerinin hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip mallarını ve paralarını güvence altına alma bahanesiyle dolandırdıkları belirtildi. Amar Sun isimli kişinin liderliğini yaptığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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