Son dakika haberi: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya'daki deprem anından ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Antalya 5.2'lik deprem ille yaklaşık 7 saniye boyunca sallandı. Bu deprem sonrası özellikle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, deprem anını cep telefonu ile kayda alırken, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DAKİKA: AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Gelen son dakika haberine göre Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 38,5 kilometre olarak açıklandı.