Son dakika haberi: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya'daki deprem anından ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Antalya 5.2'lik deprem ille yaklaşık 7 saniye boyunca sallandı. Bu deprem sonrası özellikle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, deprem anını cep telefonu ile kayda alırken, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
SON DAKİKA: AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Gelen son dakika haberine göre Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 38,5 kilometre olarak açıklandı.
ANTALYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Antalya Valisi Ersin Yazıcı şu ana kadar olumsuz bir bildirim olmadığını söyledi. Emniyet, Jandarma ve AFAD'A bildirilen herhangi bir can kaybı ya da hasarın olmadığını açıkladı.
SON DAKİKA! Antalya'da 5,2 bütüklüğünde deprem! Antalya'dan deprem sonrası ilk görüntüler... | Video