Son dakika haberi | Bakanlık duyurdu: 'Yıldırım-16' operasyonu başladı: Binlerce personel katılıyor!

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI" operasyonu başlatılmıştır.