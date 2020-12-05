Son dakika haberi: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Antalya'daki deprem anı görüntüleri böyle kaydedildi

Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Antalya 5.2'lik deprem ile yaklaşık 7 saniye boyunca sallandı. Bu deprem sonrası özellikle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, deprem anını cep telefonu ile kayda alırken, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Antalya Gazipaşa açıklarında meydana gelen deprem anına ilişkin ilk görüntüler de geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...
SON DAKİKA: AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği 5.2 şiddetindeki deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Antalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.
Antalya AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.
'YIKICI BİR ÖZELLİĞİ YOK'
Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, "Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok. İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir" dedi.
SON DAKİKA! Antalya'da 5,2 bütüklüğünde deprem! Antalya'dan deprem sonrası ilk görüntüler... | Video