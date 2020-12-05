Son dakika haberi: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! Antalya'daki deprem anı görüntüleri böyle kaydedildi

Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Antalya 5.2'lik deprem ile yaklaşık 7 saniye boyunca sallandı. Bu deprem sonrası özellikle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, deprem anını cep telefonu ile kayda alırken, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Antalya Gazipaşa açıklarında meydana gelen deprem anına ilişkin ilk görüntüler de geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

SON DAKİKA: AFAD ANTALYA DEPREMİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği 5.2 şiddetindeki deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.