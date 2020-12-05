Suç makinesi, polise ateş açtı, araba gasp etti

Konya'da, 2 Kasım gecesi kısıtlamayı ihlal eden Hamza Turan (23), Belh Kavşağı'nda kendisini uyaran polis aracına ateş açarak kaçtı. Şüpheliyi aramaya başlayan polis, Turan'ı bir lokalde kıstırdı. Polislere ateş açıp kaçan Turan, bir minibüsü gasp etti. Bir apartmanın bahçesinde sıkıştırılan Turan kıskıvrak yakalandı. Turan'ın, üzerinden bir miktar metamfetamin çıktı. Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma-kullanma gibi suçlardan 33 kaydı bulunduğu belirlenen Turan'ın, polislere ateş ettiği silahla da 2 işyerinin kurşunlandığı tespit edildi. Bindirildiği ekip otosunun camını kafa atarak kıran Turan adliyeye sevk edildi.