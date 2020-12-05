Suriye Milli Ordusu ilk kışlasını açtı

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib'de gerçekleştirilen Bahar kalkanı Harekatı'nda Türk ordusuyla birlikte omuz omuza savaş Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.





Kışlaya adı verilen Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerinin açılışını yaptığı kışla Kapalı askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek. Kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

Açılış öncesi düzenlenen törende Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris de hazır bulundu. Açılışta muhabere eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bin askerin de yemin töreni gerçekleşti. Mezun olan askerler, geçit töreninin ardından eğitim gösterisi düzenledi.





HAREKAT MERKEZİ ODASI KURULDU



Sabah'a konuşan Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şunları söyledi: "Burası SMO'nun ilk askeri eğitim fakültesi olacak. Savaşçıların ikamet ve eğitimi için gerekli tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde donattık. Kışlamızda günde üç askeri ve yasal talimatların verildiği eğitim odaları, savaşların planlanması için gerekli tüm bilgilerle donatılmış merkezi bir toplantı odası, tüm silahlar için atış ve eğitim alanı, dikiş atölyesi, sağlık ocağı, spor salonları ve bir de cami bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde birçok başarıya imza attık. Şimdi de Türk kardeşlerimizin desteğiyle profesyonel ordumuzu güçlendirmek için harekete geçtik. Kışlamızda aynı zamanda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerinde tüm savaş cephelerini birbirine bağlayan ilk merkezi harekat odası kurduk. Buradaki ana iletişim merkezi sayesinde cephede konuşlanmış savaşçılar ve komuta merkeziyle 24 saat anlık veri akışı gerçekleştirilecek"