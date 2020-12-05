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5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü 'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 5.12.2020 18:04 Son Güncelleme: 5.12.2020 18:19 ABONE OL
5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt üyelerinden birinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 223'e yükseldi.

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5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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