5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt üyelerinden birinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 223'e yükseldi.