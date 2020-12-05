Trabzon’da hırsızlık ve gasp suçundan 3 kişi tutuklandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı adamın evine pencereden girip gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki A.K'nin evine pencereden giren ve zorla yaşlı adamın üzerini arayan şüphelilerin yakalanması için Vakfıkebir ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.Jandarma ekiplerince yapılan çalışamalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.A, T.A, B.A. ve Y.S isimli kişilerin evlerine operasyon düzenledi.Evlerinde yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli'den 3'ü ""Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hırsızlığa Teşebbüs ve Mala Zarar Verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.