Türk Tabipler Birlliği'nden büyük ihanet! Terör örgütü PKK'nın konferansında...

16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor. Konferans programında Yerlikaya'nın sözde "Kuzey Kürdistan" temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek, konuşma konusunun da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" olduğu vurgulanıyor. Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad'ın başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor. Etkinlik programında konferansta ayrıca "Kürdistan'da savaşlar, krizler ve pandemiler bağlamında sağlık yapıları" konusunun da işleneceği kaydediliyor. Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.