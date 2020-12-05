Türk Tabipler Birlliği'nden büyük ihanet! Terör örgütü PKK'nın konferansında...

Sürekli Türkiye karşıtı söylemlerle gündeme gelen ve en son koronavirüs salgınıyla ilgili spekületif açıklamalarıyla tepki toplayan Türk Tabipler birliği'nin (TTB) başkanlığına geçtiğimiz eylül ayı sonunda, terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı seçildi. Terör örgütü PKK'ya destek amacıyla yayımlanan ve 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriye imza attığı gerekçesiyle hakkında "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dava açılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ KONFERANSINDA KONUŞACAK
SABAH, TTB'nin terör örgütü PKK'yla bağının göstergesi sayılacak yeni bir bilgiye ulaştı. Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd Akad Derneği'nin düzenlediği "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konseyi'nden bir ismin de katıldığı ortaya çıktı.
16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor. Konferans programında Yerlikaya'nın sözde "Kuzey Kürdistan" temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek, konuşma konusunun da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" olduğu vurgulanıyor. Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad'ın başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor. Etkinlik programında konferansta ayrıca "Kürdistan'da savaşlar, krizler ve pandemiler bağlamında sağlık yapıları" konusunun da işleneceği kaydediliyor. Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.
Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen tıbbi onkoloji uzmanı, Diyarbakır Kulp doğumlu 40 yaşındaki Uzm. Dr. Halis Yerlikaya, son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyi'ne seçilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yerlikaya, 2010-2012 ve 2018-2020 arasında da TTB Merkez Konseyi Üyeliği görevinde bulunmuştu.
ERHAN GÜLENÇ/SABAH