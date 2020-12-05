Yasaklarda balıklar ve sokak hayvanları da unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2 günlük hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, kentte tarihi ve turistik mekanların başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi, Dergâh Camii Önü ve Hz. İbrahim Mağarasını yeni tip korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.

,Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül' ün talimatları doğrultusunda kent genelinde yeni tip korona virüs salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları unutulmadı.Tarihi Hasanpaşa Camiinden başlayan Balıklıgöl Platosunda oturma bankları, çöp kutuları bir bir anti bakteriyel karışımla ilaçlandı. Ardından ekipler özellikle vatandaşların temas ettiği taş kemerleri ve Balıklıgöl çevresindeki çay bahçelerini dezenfekte etti. Yerli ve yabancı turistin yoğun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl bölgesinde dezenfekte işleminde oldukça hassas davranıldı.

BALIKLAR VE SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için yem ve mama desteği veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Balıklıgöl'de balıklara yem attı. Ekipler ayrıca şehrin birçok noktasında sokak hayvanları için doğaya yem bırakarak onların yaşamını idame ettirmelerini sağlıyor.Bu kapsamda Şanlıurfa'da faaliyet yürüten hayvan koruma derneklerine de yem ve mama desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sevimli dostlarımız için 20 farklı noktaya beslenmelerini sağlamak amacıyla mama bırakmaya devam edecek.

KIŞ BÖCEKLERİ VE LARVALARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Şehrin kanalizasyon hattı geçen tüm yerleşim yerlerinde özellikle kışlaklara yönelik gerçekleşen çalışmada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri mazgallar ve rögar kapaklarından ilaçlama yaparken zararlı kış böceklerinin ve yaz aylarından ortaya çıkacak yaz böceklerinin larvalarının yok olmasını sağlıyor.