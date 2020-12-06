800 milyon liralık dev yatırım, yeni ticaret yolunun penceresi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile açılışını gerçekleştirdiği Sarıkamış- Karakurt- Horasan karayolu, bulunduğu stratejik konum ve son model yapım tekniği ile gerek bölgeye gerekse ülkeye önemli avantajlar sağlayacak. 3 yıl önce Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının himayelerinde Karayolları Bölge Müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile yapımına başlanan yol, bölge için büyük önem arz eden Karakurt Barajının su tutması ile birlikte hızlandırıldı. Yaklaşık 800 milyon liraya mal olan yol, hem Erzurum-Kars arasındaki yolun güveliğini sağlayacak hem de Türkiye için oldukça önemli olan Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki ticaret yolunun açılmasıyla, uluslararası bağlantı yolu olacak.40 kilometrelik bölünmüş yolda, en uzunu 513 metre olan 5 dev viyadük var. Bu avantajların yanında, ülkenin en gözde iki kış sporları merkezi olan Palandöken ile Sarıkamış'ı da birbirine bağlayacak. İşte bölgedeki yetkililerin SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:Tamamlanan yol, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferiyle açılacak yeni ticaret dünyasının en önemli yollarından birisi. Ayrıca Sarıkamış ve Palandöken kayak merkezlerini birbirine bağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli.Yolunuz ne kadar güzel olursa o kadar lojistik oluşur. Bu yollar ile bölgemiz bir lojistik merkezi oluyor.Bu yatırım devletimizin büyük bir hizmetidir. Gürcistan ve Nahçıvan bağlantı yolu haline geldi. İleride buranın kıymetini hepimiz çok daha iyi anlayacağız. Eksik bazı viyadükler var. Onların da tamamlanmasıyla yol, tam teşekküllü olacak. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun.