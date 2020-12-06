AK Partili Zengin'den algı operasyonuna cevap: Gerçek niye batıyor, fail siz olduğunuz için mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını'na konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında kadına yönelik birçok konu konuşuldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin, AK Parti'nin kadın meselesini yaşayan bir parti olduğunu ifade ederek, "2013 yılında ilk defa 5 kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur" dedi.

Seçme seçilme hakkı ile ilgili açıklamalarda bulunan Av. Özlem Zengin, "Kadın meselesi bizim için bir hikâyedir. AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir. Kadınlar içinde bugüne kadar gelmiş geçmiş iddialı bir şekilde söylüyorum. Hangi mesele ile bir aradayız? 5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035'den bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye'de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti'dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır." dedi.

ÇİRKİN SALDIRILARA CEVAP VERDİ

Cumhuriyet, Independent Türkçe, T24 gibi yayın organları Zengin'in açıklamalarını çarpıtarak algı operasyonuna soyundu. Çirkin saldırılara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Kim niye rahatsız oluyor! Gerçek niye batıyor. Fail siz olduğunuz için mi? Soru şu... 7 Haziran 2015'den önce isteyen her kadın Seçilme Hakkını kullanabiliyor muydu? HAYIR. 80 yılldır nerdeydiniz... Kadın Hakları savunucuları...

Bu ülkede kadınların yaklaşık %70'e yakınının başını örttüğü ifade edilmektedir. 2015'e kadar, sadece %30'un kullanabildiği bir haktan söz edebiliyoruz.

Bu milletin yaşadığı hayattan kopuk olanlar, olanı biteni kendi etraflarında dönen olaylardan ibaret zannedenler bunun farkında olmayabilir. Meselelere kendilerinin bakış açısı dışında farklı veçheden bakanlara tahammülsüzlük, gerçeği çarpıtma beyhudedir beyhude!"