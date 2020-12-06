Son dakika: İstanbul'da denizanası istilası! Zehirlenme uyarısı

Denizanası konusunda çoğu kez doğru bilgilendirme yapılmadığını ve uzman olmayan kişiler tarafından halkı endişeye sevk edecek açıklamalar yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu denizanası türünün 2000 yılından itibaren Marmara Denizi'nde görüldüğünü anımsattı. Marmara'da bulunan zehirli denizanası türleri çok tehlikeli olmadığını kaydeden uzmanlar yine de vatandaşların uzak durmalarını tavsiye ediyor.

Zehirli denizanalarıyla temas halinde biraz acı veren ve kaşınan isilikler oluşabileceği belirtilirken, temas eden bölgeyi tatlı suyla yıkadıktan sonra amonyak dökülmesi öneriliyor. İlk tedaviden sonra yanma ve kaşıntıyı almak için merhem kullanılmalı.