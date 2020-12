Eserden nasipsizlerin nefreti bizi yolumuzdan alıkoyamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla katıldığı Sarıkamış- Karakurt-Horasan karayolunun açılışında konuştu:Kars ve tüm bölgemiz için kritik önemde bir eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen salgın sebebiyle bu açılış törenimizi video konferans yoluyla yapmak durumundayız. Vaka sayılarının Avrupa'da zirve yaptığı bugünlerde, salgınla mücadelemizden de hizmet mücadelemizden de asla taviz vermiyoruz. Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Proje yıllık toplam 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol yıllık toplam 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla birlikte Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. İşçisinden mühendisine, resmi kurumlarımızdan yüklenici firmamıza kadar bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Sağlıktan ulaşıma, sanattan savunmaya, ticaretten enerjiye kadar, her alanda devreye aldığımız yeni projelerle şehirlerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Önceki gün Ankara'da mimarisiyle ve teknolojisiyle, konumuyla ülkemizin en prestijli eserlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Konser Binası'nın açılışını yaptık. Bugün de Türk savunma sanayisine çağ atlatacak ilk milli helikopter motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdik.Şimdi de serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı devreye alıyoruz. 2x2 gerçekten bir yol olarak, bu yolu izlerken milletimiz adına iftihar ettim. Nerelerden nerelere geldik. O dev viyadüklerin üzerinden geçen bu yolla birlikte inanıyorum ki, artık buralardan geçen benim vatandaşlarım veya uluslararası ülkemizden geçen insanlar, ülkemizi ve milletimizi takdirle anacaktır.Hazreti Mevlana iki şey çok mühimdir diyor. Bunları da okyanus gibi bol haysiyet ile elif gibi dimdik şahsiyet olarak ifade ediyor. Haysiyet ve şahsiyet sahibi olmak hayatta başarının anahtarıdır. Ticaretten siyasete her alanda insan şahsiyeti ve haysiyetiyle varolur, itibar kazanır. Zaten Karslıya da bu yakışır. Bu ikisinin kaybolduğu durumlarda ise savrulma kaçınılmazdır. Tarih boyunca haysiyetini ve şahsiyetini bitiren toplumlar hep kendilerini zillet çukurunda bulmuştur. Türkiye ve Türk milleti olarak yaşadığımız onca saldırıya rağmen böyle bir yanlışa düşmedik. Ne haysiyetimiz ne de şahsiyetimizden asla taviz yok.Türkiye olarak hakkın, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi sürdüreceğiz. 18 yılda ülkemize kazandırdığımız her yatırım, her hizmet 81 vilayetimizin tamamını kucaklamıştır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu yollar 81 vilayetimizin hepsinden geçiyor. Yollarımızı uzunluğu 554 kilometreyi bulan 410 tünelle donattık. Sadece ulaşımda değil, sağlıktan eğitime, enerjiden spora her alanda Türkiye'yi bu şekilde sarıp sarmalayan hizmetlere imza attık. Biz kimsenin lafına sözüne, iftirasına, yalanına, sinsi ve kirli oyunlarına bakmayacağız. Yapılan eserlerden nasibi olmayanların nefreti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bugüne kadar milletimizle milletimize hizmet ederek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.Hep dik durduk. Sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik, işte benim de dedem Sarıkamış'ta orada donarak şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a. İşte bu millet böyle cengaver bir millettir. Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına rıza göstermedik. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan insanları, Boraltan Köprüsü'nde katillerine teslim edenlerden olmadık.KARABAĞ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin timsali olarak gururla dalgalanıyor. Karabağ, Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Azerbaycan kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış, BM kararlarına rağmen 30 yıl işgal altında bulunan topraklarını azat etmiştir. Bunu da Ermeniler gibi sivilleri hedef alarak değil, meşruiyet çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Hal böyleyken Minsk Grubu Eşbaşkanı Fransa'nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar fecaattir, felakettir. Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa, kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fakat hiçbir devletin egemenlik haklarına alçakça saldırı kabul edilemez.BAŞKAN Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı. Daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.