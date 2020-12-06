İçişleri Bakanlığı'ndan Suriye raporu: 'Türkiye ile nefes aldık ayaktayız'

EKONOMİ İYİYE GİDİYOR

Türkiye, bölgedeki ekonomik hayatı yeniden canlandırmaya yönelik önemli adımlar da attı. Bu kapsamda, zorla alınan vergileri kaldırdı, el konulan malları iade etti, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir ortam inşa etti. Ekonomi güvenliğine ilişkin bazı görüşler şöyle:

-Ziraat Mühendisi (Afrin): PKK döneminde gençler zorla silah altına alınıyordu. Kimse işini mesleğini yapamıyordu.

-Esnaf (Afrin): Şu anda vergilendirme yok, günden güne ekonomi ve ticari hayat daha iyiye gidiyor.

-Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı (Afrin): Bölgenin ticari kapasitesi ve sermayesi var ancak bunu kullanacak altyapı ve ticaret ağı yok. Türk yetkililer bunun için uğraşıyorlar.

İLÇELER CIVIL CIVIL OLDU

Raporda ayrıca bireysel güvenlik, toplumsal güvenlik ve siyasal güvenlik alanlarına ilişkin dikkat çeken görüşler şöyle:

-Şurta Personeli (El Bab): DEAŞ zamanında her an ölümle karşı karşıyaydık. Kadın siyah peçe takmadı diye, kocasını ayaklarının dibine ateş ederek yollarda koşturdular.

-Yerel Eğitim Personeli (Azez): Evlilik izinleri bile emirden alınırdı. Emir uygun görmezse evlenemezdin.

-Yerel Din Görevlisi (Cerablus): Yaşamak için DEAŞ'a biat ettik.

-Esnaf (Afrin): YPG zamanında esnaflık yapabilmek için icazet lazımdı.

-Yerel Din Görevlisi (Afrin): Camileri kapattılar, çocuklarımızın Kuran öğrenmesi yasaktı.

-Şurta Personeli (El Bab): Türkiye gelmeden önce akşam vakti Çobanbey'e gidilemezdi. Akşam sokağa dahi çıkılmazdı. Şimdi ise ilçeler cıvıl cıvıl.  Tüccar (El Bab): Türkiye ile nefes aldık, ayaktayız. Esad da zalimdi, DEAŞ da.