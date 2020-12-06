İftiralarınızın nedeni TSK’nın başarısından rahatsız olmanız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferansla hitap etti.Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir. Her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani, neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Hayatlarında "fabrika, üretim, proje nedir? Özelleştirme nedir, işletme devri nedir?" bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Mülkiyeti MSB'ye bağlı kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye, 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satımı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.BAŞKAN Erdoğan, Twitter hesabından da Türkiye'nin ilk yerli helikopter motorunun çalışma anının videosunu paylaştı. Erdoğan, "TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.