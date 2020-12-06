Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 6 ölü

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Sercuvan kırsalında terör unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sercuvan kırsalında teröristlere ait sığınakların hedef alındığı hava saldırısında 6 teröristin öldürüldüğü, silah deposu olarak kullanılan çok sayıda sığınağın da imha edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.