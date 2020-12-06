‘Mağdurlara AK Parti sahip çıktı’

CHP'li mağdur kadınların hakkını AK Partili kadınlar savundu. AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "CHP örgütlerinde yaşanan tecavüz, taciz vakalarına anlı şanlı kadın sivil toplum örgütleri neden ses vermez? Bu olay dizisi, CHP'nin içindeki kokuşmuşluğu gösteriyor" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da "AK Partili bir kadın olarak CHP'de siyaset yapan kadınları savunmak zorunda kalacağım aklımın ucundan geçmezdi. Fakat amaçları, fikir ve ideolojileri ne olursa olsun siyaset arenasında kendilerini ifade etmek olan CHP örgütündeki kadınların taciz ve tecavüze uğraması ve bu istismarların örtbas edilmesi kabul edilemez" diye konuştu.