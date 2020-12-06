Sokağa çıkma kısıtlamasında son gün! Meydanlarda sessizlik: Boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un tarihi meydanları ile yolları boş kaldı. Taksim Meydanı ve Eminönü Meydanı'ndaki sakinlik dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'nde de sakinlik hakim oldu.