Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden 'a tepki!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Yunan basınında ’nin Zirvesi Öncesinde Ege ve ’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler  gerçek dışıdır. 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir.

DHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 18:59 Son Güncelleme: 6.12.2020 19:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler gerçek dışıdır. Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA