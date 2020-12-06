Son dakika haberi... PKK'nın tecavüzcü elebaşından itiraf: Bizi yok ediyorlar

TESLİM OLAN TERÖRİST ANLATTI: TÜRK TELEVİZYONLARI YASAKLANDI

İkna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak bu yıl teslim olan C.K'nin itirafları da örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin çaresizliğine bir kez daha örnek teşkil etti.

Diyarbakır annelerinin eylemlerinin örgüt içinde panik yarattığını ifade eden C.K'nin "Diyarbakır'da HDP il binası önünde annelerin başlatmış olduğu oturma eylemi sonrası şikeft (mağara) içinde Türk TV kanallarını izlememiz yasaklandı. Annelerin yapmış olduğu eylemin, örgüt içindeki birçok örgüt mensubunun örgütten kaçmasını sağladığını biliyorum." şeklindeki sözleri, ikna çalışmalarının örgüt içinde ne kadar etkili olduğunu teyit etti.