SON DAKİKA... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 6 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

6 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:174.761

VAKA SAYISI:30.402

HASTA SAYISI:6.093

VEFAT SAYISI:195

İYİLEŞEN SAYISI:4.011

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:178.903

VAKA SAYISI:31.896

HASTA SAYISI:6.128

VEFAT SAYISI:196

İYİLEŞEN SAYISI:4.100

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.