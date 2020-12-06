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SON DAKİKA... açıkladı! 6 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Aralık corona virüs tablosu tarafından açıklandı. İşte, 'de 6 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 19:01 Son Güncelleme: 6.12.2020 19:03 ABONE OL
SON DAKİKA... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 6 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

6 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:174.761
VAKA SAYISI:30.402
HASTA SAYISI:6.093
VEFAT SAYISI:195
İYİLEŞEN SAYISI:4.011

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:178.903
VAKA SAYISI:31.896
HASTA SAYISI:6.128
VEFAT SAYISI:196
İYİLEŞEN SAYISI:4.100

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

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SON DAKİKA... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6 Aralık corona virüs vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…
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