Taciz ve şiddet varsa o siyasi anlayışı bırakın

Parti içinde yaşanan rezaletleri görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da partisinin Kadın Kolları'nca düzenlenen "Yaşam Hak" projesi programında kadınlara hitap etti. CHP'de taciz ve tecavüz skandalı hiç yaşanmamış gibi kadınlara tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız yapacağınız bir şey var, bu mağduriyetlere yol açan siyasi anlayışı bir kenara bırakacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki 'Çekilin bir kenarda durun'. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotası getirilmesi lazım. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, tacize susmasına rağmen "Sizin haklarınızı savunuyorum ama siz de kendi hakkınızı savunun" demesi ise şaşırttı.