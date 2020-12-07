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’da sokağa çıkma yasağına uymayan bin 668 kişiye ceza kesildi

Valiliği, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 668 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 7.12.2020 12:44 ABONE OL
Ankara’da sokağa çıkma yasağına uymayan bin 668 kişiye ceza kesildi

Ankara Valiliği, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 668 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Ankara Valiliği, twitter üzerinden kısıtlamalara uymayan vatandaşların sayısını açıkladı.

Açıklamada, "1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 668 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını ve 4 milyon 4 bin 752 lira para cezası uygulandı" denildi.

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Ankara’da sokağa çıkma yasağına uymayan bin 668 kişiye ceza kesildi
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