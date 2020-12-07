Ayrılma aşamasındaki eşini birlikte olmak için kaçırmaya çalıştı! Gözü dönmüş kocanın 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrılmaya karar veren çift ilişkilerine son bir şans vermek için buluşmaya karar verdi. B.A. ve M.A., çifti geçtiğimiz yıllarda evlendi. Genç çiftin ilişkilerinde çeşitli sorunlar çıkmaya başladı. Taraflar geçinemedikleri gerekçesiyle boşanmaya karar verdiler. İlişkilerine son bir şans vermek isteyen çift İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir mekânda buluştu. Bir süre vakit geçirdikten sonra iddiaya göre M.A., isimli genç adam eski eşine, 'Bu gece son kez birlikte olacağız' dedi.

'BİRLİKTE OLACAĞIZ' DİYEREK ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİ



Mekandan ayrılan çift taksiyle binmek istediğindeyse genç kadın eşiyle birlikte gitmek istemedi fakat yine iddiaya göre eşi tarafından zor kullanılarak taksiye bindirip hürriyetini kısıtladı. İkili arasında yaşanan arbedeye şahit olan çevredeki vatandaşlar ise polisi arayıp olayla ilgili ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından karakola götürülen genç adam eşiyle birlikte bir gece geçirmek istediğini, eşinin durumu kabul etmemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ancak eşini taksiye zorla bindirmeye çalışmadığını beyan etti.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Genç kadın ise eşinin kendisini darp ettiğini ve zorla taksiye bindirmeye çalıştığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç adamla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda M.A.'nın eşini 'Cebir veya Tehditle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.