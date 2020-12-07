Bakan Koca SON DAKİKA paylaştı! 7 Aralık koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri…

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de etkilerini göstermeye başlayan corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Yaz aylarına oranla, Sonbahar ve kış aylarında Türkiye'de corona virüsü vaka ve ağır hasta sayısında meydana gelen yoğun artış sebebiyle vatandaşlarımız koronavirüs testi yaptırmaya yöneliyor. Covid-19'un geçirdiği mutasyonlar sebebiyle hemen her gün koronavirüs belirtileri ile ilgili yeni bilgiler açıklanmaya devam ederken Türkiye koronavirüs aşısı için de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen günlük son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden bugün için 7 Aralık korona tablosu olarak paylaşılıyor. Bakan Koca son dakika olarak açıkladı 7 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detayları bu başlık altında öğrenebilirsiniz…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak paylaşılan 7 Aralık koronavirüs tablosu verileri ve vatandaşlarımız tarafından merak edilen Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? sorusuyla birlikte Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.
Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun
Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.
Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.
Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.