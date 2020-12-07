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Barış Pınarı bölgesinde /’li 9 terörist etkisiz

Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB ayrıca son bir ayda 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Van'da 2 PKK'lı jandarmaya teslim oldu. ANKARA
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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li 9 terörist etkisiz
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