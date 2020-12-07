Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB ayrıca son bir ayda 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Van'da 2 PKK'lı jandarmaya teslim oldu. ANKARA