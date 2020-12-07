Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ HERRSTRÖM, BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.