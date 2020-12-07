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Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Malezya Büyükelçisi Sazali Bin ve İsveç'in Staffan Herrström Başkan 'a güven mektubu sundular. İki büyükelçi de gerçekleştirilen kabulün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:22 ABONE OL
Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ HERRSTRÖM, BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular
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