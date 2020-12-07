Bingöl’de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı!

Bingöl Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte uygulanan 4-7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 88 bin 200 TL para ceza kesildiğini bildirdi.

Bingöl Valiliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada; İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Aralık - 7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 88.200 TL para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım.