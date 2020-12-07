Bir hafta içerisinde tam 4 bin 123 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 63 şehirde yapılan operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı. EGM, uyuşturucu mücadelede kararlı olduklarını, son yedi gün içinde sokak operasyonlarında narkotik birimlerinin operasyonlarında ele geçirilenleri açıkladı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

EGM, 525 kilogram eroin, 276 kilogram esrar, 6 kilogram bonzai, 106 kilogram metamfetamin, 16 kilogram skank, 23 bin adet sentetik ecza, 26 bin ecstasy, 155 kök kenevir, 59 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini belirtti.

4 BİN 123 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca 44 tabanca/tüfek, 75 bin 100 liranın da yakalandığını ifade etti. EGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüpheli 4 bin 123 kişiye de adli işlem yapıldığını duyurdu.