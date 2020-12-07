‘CHP’yi bu kadrolar çürütüyor’

CHP İstanbul ilçe örgütleri, Maltepe, Ümraniye, Sultangazi, Esenler, Avcılar ve Şişli ilçeleri ile Tokat ve Sivas'ta yaşanan taciz ve tecavüz skandalları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Partideki taciz ve tecavüzler her geçen gün artarken, mağdur kadınların CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından bastırılması ve CHP yönetiminin suskunluğu tepki çekiyor. Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, taciz ve tecavüz olaylarından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye neyle uğraşıyor bizim CHP'nin gündeminde ne var... Gerçekten çok üzülüyorum. CHP ve İstanbul'a yakışan bir il başkanının görevi bu mağdurları çağırıp, bırakın çağırmayı ayaklarına gidip dinlemesi gerekir. Ama maalesef işte 'yeter ki ses çıkmasın ben günü kurtarayım' düşüncesiyle sessiz kalmasını kınıyorum. Yazık! CHP bu tarz çirkin olaylarla mı anılmalı? Parti çürüyor, malesef partiyi bu kadrolar çürütüyor. Zamanında SHP'yi batıran kadrolar şimdi CHP'yi batırıyor. Buradaki problemi çözecek kişi il başkanıdır. Ses çıkarmıyorsa o koltukta da oturmaması gerekiyor" dedi.