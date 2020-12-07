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'de / operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

'de terör örgütü /'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:00 ABONE OL
Denizli'de PKK/KCK operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen TJA'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda sözde kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 5 zanlı hakkında "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Denizli'de PKK/KCK operasyonu! 19 şüpheli yakalandı
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