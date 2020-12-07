Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği suçundan gözaltına alınan eski Danıştay üyesi Ramazan Erol, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılandı. Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Erol ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Erol, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Savunmaların ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti Ramazan Erol'a, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Mahkemenin uyguladığı indirim sonrasında Erol, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Erol hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi yurt dışı çıkış yasağı da koydu. Sanığın karara karşı temyiz yolunun da açık olduğu belirtildi.