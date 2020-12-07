Güvenlik güçlerinin ikna ettiği kadın terörist teslim oldu!

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 2019-2020 yılları arasında sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bir terörist daha teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.



AİLESİYLE BULUŞTURULDU



Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden 06.12.2020 günü teslim alınan örgüt mensubunun Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluşturuldu. Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ilk ifadesi alınan kadın terörist, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını söyledi.



Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyleyen kadın terörist, örgüt içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini ifade etti. Zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktaran kadın terörist, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu belirtti. Kaçmak isteyen örgüt mensuplarına seslenen kadın terörist, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını bu sebeple ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.